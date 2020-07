Belle offre sur la nouvelle TV Xiaomi Mi TV 4S dans sa version 55 pouces !

Commercialisée à la base pour 499 €, la nouvelle TV 4K Xiaomi Mi TV 4S dans sa taille 55 pouces (139cm) fait l’objet d’une baisse de prix sur le site de l’enseigne en ligne Cdiscount. Il est possible de l’avoir moins chère à 459 € soit une réduction de 40 €. Focus sur ce nouveau bon plan.

disponible depuis peu dans l’hexagone, la TV Xiaomi Mi 4S du constructeur chinois est en promotion du coté de l’enseigne en ligne Cdiscount qui la propose en ce moment à 459 e au lieu de 499 €. Une petite économie de 40 €, toujours bonne à prendre. Concernant les caractéristiques de cette TV, on retrouve bien entendu un affichage de résolution 4K (3 840 x 2 160 pixels), une compatibilité avec le HDR et HDR 10, avec un taux de rafraîchissement à 60 Hz.

Connectée, c’est le système d’exploitation Android TV dans sa version 9.0 qui est aux commandes avec les connectivités sans fil Wi-Fi double bande, ainsi que Bluetooth 4.2. Coté connectique, on retrouve 3 ports HDMI (HDMI 2.0, dont 1 port ARC) et 2 ports USB (2.0) ainsi qu’un lecteur de stockage d’une capacité de 8 Go, un port Ethernet (RJ45) et un logement Common Interface Plus (CI+).

Coté audio, la TV est équipée d’une configuration de haut-parleurs double 8 W et prend en charge DTS-HD et Dolby Audio, vous offrant une expérience sonore vraiment immersive. Sa télécommande intègre un microphone permettant d’utiliser l’assistant vocal de Google pour un contrôle vocal à distance.

