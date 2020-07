Belle offre sur la cette Smart TV LED Samsung Crystal UHD de 2020 !

Si vous souhaitez acquérir un téléviseur 4K avec une grande diagonale, sachez que le modèle Samsung UE55TU7125 2020 fait l’objet d’une baisse de prix assez intéressante auprès de quelques commerçants en ligne. Il est possible de se le procurer à 499,99 € au lieu de 599,99 € en temps normal.

100 euros de remise sur cette superbe TV Samsung 4K UHD 55TU7125 du coté des enseignes Boulanger, Darty et Fnac qui proposent ce modèle de 2020 à 499,99 € au lieu de 599,99 €. Avec un design sobre et épuré, ce dernier s’intègre parfaitement à votre intérieur tout en vous procurant une immersion totale. Profitez de couleurs éclatantes et d’images encore plus réalistes avec ce téléviseur Crystal UHD. Préparez-vous à être émerveillé !

Connecté, il tourne sous l’interface propre à Samsung, Tyzen et offre un tas de fonctionnalités telles qu’une compatibilité avec l’assistant vocal de Google, Alexa d’Amazon mais aussi avec AirPlay 2 d’Apple, technologie permettant de partager sans fil (via Wi-Fi) des contenus multimédias (vidéos, photos, musiques) sur le téléviseur. Il est également compatible Dolby Digital Plus et embarque deux hauts parleurs de 10 Watts chacun délivrant une puissance totale de 20 Watts.

Pas de Dolby Vision mais le HDR10+ au niveau de la technologie principale de l’amélioration de l’image. Enfin, ce modèle propose une connectivité sans fil et une connectique plutôt bien fournie avec notamment la présence du Wifi, NFC, Bluetooth, CI+. On retrouve également 2 ports HDMI 2.0, une sortie optique, un port USB, un slot PCMCIA, une entrée antenne et un port Ethernet.

