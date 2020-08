240Go à seulement 30€, voici une belle offre SSD interne PNY CS900 à saisir vite !

Besoin d’un SSD interne pour booster le système de votre PC ? L’équipe de PhonAndroid a la solution pour vous ! En ce moment, le PNY CS900 d’une capacité de 240 Go est sous la barre des 30 euros seulement chez Cdiscount.

Les bonnes affaires associées au monde de l’informatique ont la cote en cette dernière semaine du mois d’août 2020. Après la clé USB 3.0 SanDisk Ultra de 256 Go à -49%, c’est au tour d’un autre support de stockage de faire l’objet d’un bon plan.

Ainsi, le SSD interne CS900 240 Go de la marque PNY (référence SSD7CS900-240-PB) est proposé sur Cdiscount au prix de 29,99 euros (frais de port inclus). À titre d’information, il s’agit d’un bon tarif pour ce produit puisqu’il est vendu 7 euros plus cher chez d’autres sites marchands.

Idéal pour améliorer le système et les applications d’un PC, ce SSD dispose du format de 2,5 pouces et d’une interface SATA III de 6 Go/s. Compatible sur Linux, Apple MacOS X et Windows, il embarque des vitesses de lecture et d’écriture séquentielle pouvant atteindre respectivement les 560 Mo/s et les 460 Mo/s. Ses dimensions sont de 10 x 7 x 0,7 cm et son poids est de 40,8 grammes. Enfin, le SSD dispose d’une garantie constructeur d’une durée de trois ans.