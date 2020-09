Belle offre sur ce PC portable gamer HP Omen, écran 144 Hz, Nvidia GeForce RTX 2060, Windows 10

A la recherche d’un PC portable dédié au jeu ? Rue du Commerce permet de se procurer le PC portable HP Omen 15-DC1127NF pour un prix correct : 999,99 €. Plutôt correct au vue de sa fiche technique et des composants qu’il embarque.

Généralement vendu pour 1099,99 €, le PC portable gamer HP Omen 15-DC1127NF fait donc l’objet d’une réduction de 100 € du coté de l’enseigne en ligne Rue du Commerce qui le propose à 999,99 €. Pour ce tarif, vous avez une machine parée pour faire tourner les derniers jeux sans aucun soucis.

Le PC embarque un processeur Intel Core i5-9300H, 16 Go de RAM, un SSD de 512 Go (PCIe NVMe M.2) ainsi qu’une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 2060 – 6 Go (GDDR6). Son écran IPS à micro-bords, de diagonale 15,6 », offre une définition Full HD ainsi qu’une fréquence de rafraîchissement de 144Hz pour un gameplay fluide et précis.

On retrouve également un clavier chiclet AZERTY rétroéclairé Dragon Red Legend qui intègre la technologie de touches anti-ghosting NKRO 26 touches, permettant de détecter chaque mouvement du doigt, même lorsque vous exécutez plusieurs commandes à la fois.

La partie connectique est composée de la sorte : 3 ports USB 3.1 Gen 1 et 1 port USB 3.1 Gen 2 Type-C avec Thunderbolt 3 (DisplayPort 1.4, Veille et Charge). La partie audio se compose quant à elle de 1 prise combinée casque/microphone et de 1 entrée microphone. La connexion Mini DisplayPort permet de connecter le PC portable aux grands écrans externes. Le tout tourne sous Windows 10.

