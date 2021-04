Belle offre sur ce pack Samsung SSD T5 1 To + carte microSD 64 Go Evo Plus

Profitez de ce bon plan informatique à la Fnac où l'enseigne effectue une belle offre sur un pack Samsung. Composé d'un SSD et d'une carte microSD, le bundle en question bénéficie de 40 euros de réduction.

Si vous avez besoin d'un SSD externe et d'une carte microSD, alors le deal qui va suivre va sûrement vous intéresser.

Au cours d'une durée indéterminée, la Fnac vous permet d'acquérir un pack Samsung à prix réduit. Vendu initialement à 159,99 euros, le produit proposé par l'enseigne est au tarif promotionnel de 119,99 euros ; ce qui fait une remise immédiate de 40 euros. À l'intérieur du pack, vous trouverez le SSD externe Samsung T5 de 1 To et une carte microSD Samsung Evo Plus d'une capacité de 64 Go.

Compatible avec les systèmes d'exploitation Android, Windows et macOS, le SSD Samsung T5 est idéal pour booster les performances et les applications d'un ordinateur. L'appareil disponible dans un coloris noir dispose d'une interface USB Type C compatible USB 3.1 et des vitesses de transfert allant jusqu'à 540 Mo/s (soit 4,9x plus rapide que les disques durs externes traditionnels). D'un poids de 51 grammes, le SSD externe est alimenté grâce à un câble USB et embarque un cryptage de données en AES 256 bits.