Profitez vite de cette belle offre sur ce pack Gamer MSI PC portable + écran incurvé + accessoires

Vous souhaitez vous équiper de produits Gaming pour vous lancer dans le monde des jeux vidéo ? Grâce à ce bon plan Cdiscount, le site marchand propose une belle offre sur l'achat d'un pack Gamer MSI comprenant un PC portable, un écran incurvé et des accessoires.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Après le pack Logitech volant G920 + Forza Horizon 4 + Shifter à moins de 250 euros, c'est au tour d'un autre pack de faire l'objet d'un bon plan sur le site Cdiscount.

Pour ce nouveau deal, le site e-commerce français permet à ses clients de se procurer un lot de la marque MSI au tarif de 1099,99 euros. Le pack en question comprend un PC portable Gamer de 15,6 pouces, un écran incurvé de 23,6 pouces, un sac à dos pouvant comporter des laptops de 15 ou de 17 pouces, une souris, un tapis de souris et un porte-clés.

À propos du PC portable Gamer, il s'agit du MSI GF65 qui dispose d'un processeur Intel Core i7 9750H, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 512 Go en SSD, d'une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 2060 et du système d'exploitation Windows 10. Quant à l'écran incurvé, le modèle concerné est le MSI Optix MAG241C qui embarque une résolution native en Full HD (1080p) de 1920 x 1080 pixels, un temps de réponse de 1 ms, un rapport de contraste 3000:1 / 100000000:1 (dynamique) et une luminosité de 300 cd/m².