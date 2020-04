Belle offre sur le pack Dyson ventilateur HP04 + purificateur Pure Cool Me

Si vous cherchez Ă la fois un ventilateur et un purificateur pour le prochain Ă©tĂ©, alors le bon plan qui va suivre va fortement vous intĂ©resser. En ce moment, Cdiscount effectue une belle offre sur l’achat d’un pack Dyson avec les deux produits concernĂ©s.

Rendez-vous donc sur le site Cdiscount qui propose un pack Dyson contenant le ventilateur purificateur chauffant HP04 et le purificateur Pure Cool Me à prix réduit.

Vendu initialement Ă 998 euros, l’ensemble voit son prix baisser au tarif de 648 euros ; soit une remise immĂ©diate de 350 euros de la part du site marchand. Concernant la livraison, il faut ajouter 10,99 euros de frais de port supplĂ©mentaires pour rĂ©ceptionner le pack Ă votre domicile.

Le ventilateur purificateur Dyson Pure Hot + Cool purifie l’air, chauffe en hiver et ventile en Ă©tĂ©. Il permet d’Ă©liminer jusqu’Ă 99,95 % des allergènes et polluants de l’air, aussi petits que 0,1 micron et capture les odeurs et Ă©manations nocives. De son cĂ´tĂ©, le purificateur Pure Cool Me s’utilise notamment la nuit oĂą vous pouvez rĂ©gler le programmateur pour une utilisation entre 15 minutes et 9 heures. Les deux produits en question sont garantis 2 ans (pièces, main d’oeuvre et dĂ©placement).