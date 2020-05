Belle offre sur le Google Nest Hub, l’un des meilleurs Smart Display

Vous recherchez le Google Nest Hub Ă un très bon prix ? Profitez de ce bon plan objets connectĂ©s oĂą l’assistant vocal de la firme de Mountain View est proposĂ© sous les 90 euros chez Boulanger. Une belle offre qui est Ă ne pas rater !

Ă€ l’approche de la mi-mai, les assistants vocaux font l’objet de promotions intĂ©ressantes chez les sites marchands français. Nous avons pu le voir rĂ©cemment avec l’Echo Show 8 d’Amazon et le Lenovo Smart Display.

Cette fois-ci, c’est au tour du Nest Hub de Google d’ĂŞtre victime d’une baisse de prix. Ainsi, Boulanger propose Ă ses clients de se procurer l’un des meilleurs Smart Display au tarif de 89,99 euros au lieu de 129,99 euros ; soit 40 euros de remise immĂ©diate de la part du site e-commerce. Les deux modèles Galet et Charbon sont concernĂ©s par cette promotion.

Disponible dans l’Hexagone depuis l’Ă©tĂ© 2019, le Google Nest Hub est une enceinte intelligente dotĂ©e de l’assistant Google. L’utilisateur a la possibilitĂ© de contrĂ´ler ses appareils et ses Ă©quipements connectĂ©s grâce Ă l’Ă©cran tactile de 7 pouces. DotĂ© du Wi-Fi 802.11b/g/n/ac et du Bluetooth, l’objet connectĂ© permet notamment de visionner des photos, d’Ă©couter de la musique et de regarder des vidĂ©os.

