Belle offre sur les écouteurs Samsung Galaxy Buds

Vous recherchez les Galaxy Buds sous la barre des 100 euros ? Chez Rue du Commerce, sachez que les écouteurs du constructeur Samsung font l’objet d’une belle offre. Focus sur ce nouveau bon plan !

À l’approche du début de la période estivale, vous pouvez faire un tour du côté de Rue du Commerce où le site marchand permet à ses membres de se procurer les écouteurs Samsung Galaxy Buds au tarif promotionnel de 99,99 euros, ce qui fait 50 euros de moins par rapport au prix initial. Pour information, les frais de port sont offerts en cas de livraison du produit en Chronopost.

Présentés lors d’un événement au cours de l’hiver 2019, les Samsung Galaxy Buds sont des écouteurs intra-auriculaires sans fil qui disposent de la technologie Bluetooth 5.0 et de commandes et microphone. Idéale pour écouter votre musique préférée et passer des appels, la paire d’écouteurs embarque une qualité audio assurée par AKG et une autonomie maximale de 6 heures d’écoute (+ 7 heures grâce au boîtier de charge inclus).

D’un poids de seulement 5,6 grammes, les Galaxy Buds sont résistants aux éclaboussures et à la transpiration. Ils sont notamment fournis avec 3 paires d'embouts, 3 paires d’ailettes, un câble et un guide de prise en main.