Belle offre de Cdiscount sur l’achat d’une manette Xbox Series + Gears Tactics

Si vous avez récemment fait l'acquisition d'une Xbox Series et que vous recherchez une 2ème manette avec un jeu, l'offre qui va suivre va sûrement attirer votre curiosité. Chez Cdiscount, la manette Xbox Series avec Gears Tactics est à moins de 60 euros.

Pour ce début du mois d'avril 2021, Cdiscount vous fait plaisir en vous proposant un pack pas cher comprenant une manette Xbox Series et un jeu.

Actuellement, la manette Xbox disponible dans son modèle Robot White est donc vendue sous forme de pack avec le jeu Gears Tactics au prix de 59,99 euros. Le tarif unitaire du jeu en question étant à 29,99 euros sur le site marchand, la manette vous revient donc à un montant de 30 euros seulement ; ce qui est plutôt intéressant.

Pour rappel, la manette Xbox Series es équipée d'un port USB-type C et d'une surface antidérapante. Elle dispose de fonctionnalités comme la technologie Xbox sans fil et Bluetooth, une prise casque 3,5 mm et la possibilité de personnaliser des boutons avec l’application Xbox Accessories. La croix multidirectionnelle a également été améliorée pour offrir une prise en main précise sur les gâchettes. Pour terminer, on retrouve une option pour le partage de captures d’écran, et de sessions de jeu.