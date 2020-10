Belle offre sur la carte microSDXC SanDisk Extreme de 256 Go

Amazon propose en ce moment un bon plan permettant de s'équiper de la carte microSDXC SanDisk Extreme A2 d'une capacité de 256 Go sous la barre des 50 euros. Cette dernière est en effet affiché au tarif contenu de 44,43 € au lieu de 64,99 € en moyenne.

A 12 jours du lancement du Prime Day d'Amazon, l'enseigne en ligne propose déjà des bons plans high-tech très intéressants à l'image de cette carte mémoire microSDXC SanDisk Extreme A2 d'une capacité de 256 Go. Il est possible de l'avoir pour moins de 50 euros, à très exactement 44,43 €. Un bon plan qui intéressera les personnes souhaitant augmenter l'espace de stockage de leur smartphone, tablette, ou tout autre appareil prenant en charge ce format.

Concernant la carte, elle est livrée avec un adaptateur SD, bien pratique pour pouvoir être utilisée avec un maximum d'appareils comme les appareils photos, les caméras d'action, les drones ou les PC munis d'un port de ce type. Coté performances, elle est capable d'atteindre des vitesses de 160 Mo/s en lecture et de 90 Mo/s en écriture assurant ainsi des transferts rapides.

Elle est en outre compatible UHD 4K avec la classe de vitesse UHS 3 (U3) et la classe de vitesse vidéo 30 (V30). Enfin, cette SanDisk Extreme est homologuée A2 pour des performances applicatives et des chargements plus rapides. Conçue et testée dans des conditions extrêmes, elle peut résister à des températures extrêmes, à l'eau, aux chocs et aux rayons X.