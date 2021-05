Belle offre à saisir sur cette sacoche HP pour PC portable 15,6″

Si vous souhaitez acquérir une sacoche pour transporter votre PC portable, Cdiscount propose un bon plan qui permet d'en acquérir une à petit prix. De marque HP, elle est proposée à 18,99 € au lieu de 31,49 € en moyenne.

Avec des dimensions de 400 x 280 x 65 mm pour un poids de 435 grammes, cette sacoche HP à prix réduit sur Cdiscount vous permettra de facilement emporter votre PC portable d'une diagonale de 15,6 pouces partout où vous allez. Elle est en ce moment à 18,99 € au lieu de 31,49 €, soit une réduction de 39%. Un bon plan à saisir au plus vite, susceptible d'expirer à tout moment.

Cette sacoche HP pour PC portable est fabriquée avec des matériaux durables vous assurant une utilisation quotidienne à long terme. On retrouve en outre un tissu résistant aux intempéries, un rembourrage tissé sur le côté et l'arrière, une bandoulière détachable et des poignées de transport solides.

Elle est également dotée de poches utilitaires avec une poche avec fermoir dédiée pour les ordinateurs portables jusqu'à 39,6 cm (15,6 pouces). Plusieurs poches à compartiments pour ranger les stylos, les téléphones portables et autres accessoires sont également prévues. Une sacoche à petit prix pour protéger votre PC portable des éventuels chocs, intempéries, et tout autres élément extérieur susceptible de l'endommager pendant son transport.