Belle chute de prix sur le système de haut-parleurs 2.1 Logitech Z623

Amazon propose une réduction de 50% sur le système de haut-parleurs 2.1 Logitech Z623. Il est ainsi possible de s'en équiper pour 99,99 € au lieu de 199,99 €. Un bon plan à ne pas rater pour celles ou ceux qui voudraient se procurer un système d'enceintes 2.1 avec une puissance de 400 watts de crête et de 200 watts RMS pour rendre leurs films, musiques et jeux encore plus vivants.

Alors qu'il est généralement vendu pour 199,99 €, le système de haut-parleurs 2.1 Logitech Z623 fait l'objet d'une réduction de 50% du coté de l'enseigne en ligne Amazon. Il passe ainsi sous la barre des 100 € à très exactement 99,99 €. Ses haut-parleurs certifiés THX sont réglés selon des spécifications précises qui permettent de vous offrir, dans votre salon, la véritable vision de l'artiste.

L'installation des deux haut-parleurs satellites et le caisson de basses puissant de 130 Watts vous est simplifiée et ces derniers intègrent des commandes intuitives qui vous permettent de contrôler le volume et les graves facilement. L'appareil dispose également d'une connexion Bluetooth, 24.1 x 9 x 12.5 centimètres et a des dimensions de 24.1 x 9 x 12.5 centimètres pour un poids total de 1 kg.

Coté connectique, le système Logitech Z623 possède une entrée RCA, une entrée 3,5 mm vous permettant de connecter jusqu’à trois dispositifs compatibles comme une console de jeu, une télévision ou un ordinateur mais aussi une prise casque afin que vous puissiez facilement accéder aux commandes sur le haut-parleur avant droit.