Belle chute de prix d’Amazon sur le Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Vous avez envie de vous procurer le Redmi Note 8 Pro à un bon prix ? Sachez que le smartphone de Xiaomi passe sous la barre des 200 euros sur la plateforme française d'Amazon. Focus sur ce nouveau deal !

Continuons notre série de bons plans consacrée aux smartphones de la marque Xiaomi chez Amazon. Après le Poco F2 Pro sous les 400 euros, voici un autre téléphone du constructeur chinois en promotion.

Cette fois-ci, c'est au tour du Redmi Note 8 Pro de bénéficier d'une belle chute de prix. Le très bon smartphone proposé dans sa variante 128 Go est en ce moment sur le site du géant du commerce en ligne au tarif de 199,90 euros ; soit 80 euros de moins par rapport à son prix conseillé. Les frais de port sont bien sûr offerts puisqu'il s'agit d'un article vendu et expédié par Amazon et éligible à la livraison gratuite à partir de 25 euros d'achats.

En ce qui concerne les caractéristiques du smartphone, le Xiaomi Redmi Note 8 Pro est équipé d’un écran FHD+ de 6,53 pouces (définition de 2340 x 1080 pixels), d’un processeur Helio G90T Octo-Core cadencé à 2.05 GHz, d’une mémoire vive de 6 Go de RAM, d’un capteur photo principal de 64 + 8 + 2 + 2 MP, d'un capteur frontal de 20 MP et d’une batterie haute capacité de 4500 mAh compatible charge rapide. Le tout tourne sous le système d'exploitation mobile Android.