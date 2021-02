Belle chute de prix sur la trottinette Xiaomi Mi Electric Scooter Essential

Vous recherchez une trottinette électrique pas trop chère en cette période de soldes d'hiver ? Sur le site Cdiscount, la Mi Electric Scooter Essential de Xiaomi passe sous les 230 euros avec un code promotionnel que l'on vous invite à découvrir dans la suite de l'article.

Après le Realme X3 Super Zoom à prix cassé, place à un autre bon plan Cdiscount. Cette fois-ci, c'est la Xiaomi Mi Electric Scooter Essential qui fait l'objet d'une promotion intéressante sur le site marchand français.

Affichée initialement à 299 euros sur le site Xiaomi, la trottinette électrique de la marque chinoise est à 239,99 euros. Son tarif peut encore diminuer avec le code 10EUROS qui donne droit à 10 euros de réduction. Avec cette remise, le prix de revient du produit est de 229,99 euros. À noter que le produit est vendu par un vendeur tiers dont sa note moyenne est de 4,5/5 et est expédié par Cdiscount.

Pour en revenir à la Mi Electric Scooter Essential, la trottinette électrique de Xiaomi se plie en 3 secondes seulement, affiche un poids de 12 kilos et dispose d'une batterie assurant une autonomie jusqu’à 20 km. On retrouvera aussi des pneus de 8,5 pouces et un moteur de 250 W. Enfin, l'engin peut atteindre la vitesse de 20 km/h et se charge complètement en 3,5 heures environ. Pour en savoir davantage sur la trottinette, n'hésitez pas à consulter notre article associé au test de la Xiaomi Mi Scooter Electric Essential.