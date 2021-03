Belle chute de prix sur le OnePlus 8 Pro (12Go RAM – 256Go)

Envie de vous offrir le OnePlus 8 Pro à prix réduit ? C'est possible grâce à ce bon plan Amazon où le smartphone compatible 5G bénéficie de 250 euros de réduction. On fait le point sur cette nouvelle offre promotionnelle dans la suite de l'article.

Alors que le OnePlus Nord est encore en promotion, la version Pro du OnePlus 8 fait également l'objet d'une baisse de prix chez Amazon.

Ainsi, le modèle 12+256 Go du OnePlus 8 Pro est vendu à 749 euros au lieu de 999 euros ; soit 25% de remise immédiate de la part du site e-commerce. Pour information le téléphone est proposé dans son coloris Glacier vert et dans sa version française. Le prix du smartphone étant élevé, Amazon propose à ses membres Prime de payer le OnePlus 8 Pro en 4 fois sans frais par carte bancaire.

Concernant ses points forts, le OnePlus 8 Pro est équipé d’un écran 120 Hz borderless et incurvé de 6,78 pouces. Elu meilleur smartphone de l’année 2020, il est doté d'un quadruple capteur photo arrière composé de deux modules de 48 MP et d'une batterie de 4510 mAh compatible avec la Warp Charge 30T et la recharge sans fil. Si vous voulez plus d’informations, vous pouvez consulter article associé au test du OnePlus 8 Pro.