Belle chute de prix sur le Huawei P30 Pro chez Orange et Sosh

Orange et Sosh proposent une promotion permettant d’acquérir le smartphone haut de gamme Huawei P30 Pro à prix réduit. Il est disponible dans les coloris noir et bleu foncé dans sa version embarquant 128 Go de mémoire de stockage interne, ce jusqu’au 22 juillet 2020.

Dans le cadre d’une promotion valable jusqu’au 22 juillet 2020 sur les boutiques en ligne de Sosh et Orange, le Huawei P30 Pro voit son prix passer de 649 à 549 €, soit une remise de 100 €. Plutôt pas mal non ? Si vous n’avez pas le budget suffisant, sachez qu’il y a d’autres smartphones en promotion, pour les découvrir, jetez un oeil sur notre récapitulatif des meilleures offres soldes d’été smartphones 2020.

Le P30 Pro de Huawei est un smartphone qui excelle en tous point de vue, plus particulièrement au niveau de la photo avec un triple capteur conçu avec Leica de 40MP f/1.6 + 20MP f/2.2 + 8MP f/3.4 + Huawei TOF, et un capteur frontal de 32 MP f/2.0. Le terminal embarque le puissant processeur Kirin 980 Octo-Core (cadencé à 2 x 2.6 GHz + 2 x 1.9 GHz + 4 x 1.8 GHz) épaulé par 8 Go de mémoire RAM et 128 Go de stockage interne (extensible via carte Nano Memory jusqu’à 256 Go).

Son écran : OLED de 6.47 pouces FullView, définition Full HD+ 1080 x 2340 pixels, 398 ppp est l’un des plus réussi du marché. De la partie également, le Bluetooth 5.0, GLONASS, Wi-Fi 2.4 GHz et 5 GHz, Wi-Fi 802.11 ac/a/b/g/n, USB Type C, lecteur d'empreintes digitales, NFC. Sa batterie de 4 200 mAh est compatible charge rapide et le tout tourne sous Android 9.0 Pie avec EMUI 9.1.