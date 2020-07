Belle chute de prix sur la barre de son JBL Bar 5.1

L’enseigne en ligne Cdiscount propose en ce moment une réduction de 150 € sur la barre de son JBL 5.1. Il est ainsi possible de l’acquérir sous la barre des 450 €, à très exactement 449 €. Zoom sur ce nouveau bon plan.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN SUR CDISCOUNT

Si vous souhaitez équiper ou améliorer votre installation TV, vous pouvez l’agrémenter d’une barre de son pour bénéficier d’une expérience audiovisuelle maximale. Il y a justement un bon plan du coté de l’enseigne en ligne Cdiscount qui permet de se procurer la barre de son JBL 5.1 d’une puissance totale de 510 W pour 449 € au lieu de 599 € en moyenne soit une réduction de 150 €.

L’ensemble est composé d’une barre de son (150W) embarquant 8 woofers et 3 tweeters, de deux enceintes surround sans fil (2x30W) intégrant une batterie et offrant une autonomie de 10 heures, rechargeables en les branchant sur chaque extrémité de la barre de son ainsi qu’un caisson de basses sans fil (300W) avec woofer de 254 mm.

Coté connectique, on retrouve trois entrées HDMI, une sortie HDMI Arc, une entrée de ligne audio, une entrée audio numérique (optique) et un port USB. Elle intègre les décodeurs audio Dolby Pro Logic II, Dolby Digital, Décodeur DTS et est également équipée de la technologie sans fil Bluetooth 4.2 qui vous permet de diffuser vos contenus depuis votre smartphone ou autre appareil compatible vers cette dernière.

A voir aussi :