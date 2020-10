Belle chute de prix sur le Oppo Reno 10X Zoom

Vous voulez acquérir le très bon Reno 10X Zoom à un bon prix ? Chez Cdiscount, le smartphone de la marque Oppo fait l'objet d'un bon plan. Il est en effet vendu sous les 400 euros !

Dévoilé en même temps que le modèle Standard Edition au mois d'avril 2019, le Reno 10X Zoom de la firme Oppo est en promotion sur le site Cdiscount.

Au cours d'une durée indéterminée, l'enseigne française notamment spécialisée dans le domaine du high-tech propose le Oppo Reno 10X Zoom à exactement 399 euros au lieu de 699 euros ; soit une remise immédiate de 300 euros de la part du revendeur. Deux coloris au choix sont suggérés : noir de Jais et vert Océan.

Concernant les caractéristiques du smartphone, le Oppo Reno 10X Zoom est équipé d'un écran AMOLED de 6,6 pouces (protection Corning Gorilla 6, définition de 1080 x 2340 pixels), du système d'exploitation mobile ColorOS 6 (basé sur Android 9), d'un processeur Qualcomm Snapdragon 855, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 256 Go (non extensible) et d'une batterie de 4065 mAh. La partie photo est composée d'un capteur principal de 48 + 13 + 8 MP et d'un capteur frontal de 16 MP. Si vous voulez plus d'informations sur le produit, n'hésitez pas à consulter notre article associé à la prise en main du Oppo Reno 10X Zoom.