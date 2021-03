Bon plan Belkin : belle chute de prix sur la multiprise (8 prises et 2 ports USB)

Besoin d'une multiprise pour alimenter vos appareils high-tech ? En ce moment, Amazon vous propose d'acquérir cette multiprise de la marque Belkin avec 53% de réduction. Faisons le point sur ce nouveau bon plan.

Dans le salon de votre appartement ou de votre maison, il est souvent très utile d'avoir une multiprise pour brancher divers appareils high-tech comme un décodeur TV, un téléviseur, une box internet ou encore une imprimante.

Ainsi, Amazon propose cet ensemble multiprise/parafoudre de la marque Belkin en promotion. Constitué de 8 prises et de 2 ports USB, le produit est vendu au tarif de 18,80 euros au lieu de 39,99 euros ; soit une remise immédiate de 21,19 euros de la part du site marchand. Même si le montant du produit est inférieur à 25 euros d'achats, il est possible d'avoir la livraison gratuite dans le cas d'un retrait en point relais.

La multiprise Belkin est équipée d'un boîtier antichoc, anti-feu, anti-impact et antirouille. Avec ses 8 prises, elle est idéale pour brancher des appareils en même temps (équipement de Home Cinema, électroménager, PC de bureau et ordinateurs portables, équipement de bureau, smartphones ou bien tablettes). Composée de 2 ports USB 2,4 A, cette multiprise embarque une protection contre les surtensions jusqu'à 900 joules et est fournie avec un cordon d'alimentation résistant de 2 mètres de long.