Belle chute de prix sur l’enceinte sans fil Ultimate Ears Boom 3

Profitez de ce bon plan Amazon pour vous procurer la Ultimate Ears Boom 3 en promotion. L'excellente enceinte sans fil fait en ce moment l'objet d'une belle chute de prix. Une offre à ne pas manquer !

Si vous êtes à la recherche d'une enceinte Bluetooth nomade avec un son puissant, l'offre qui va suivre va sûrement vous intéresser.

Sur le site Amazon France, la Ultimate Ears Boom 3 est à 76,61 euros (frais de port inclus) au lieu de 149 euros ; ce qui fait une remise immédiate de 49% de la part du géant du commerce en ligne. Pour information, le cybermarchand suggère de payer l'enceinte en 4 fois sans frais par carte bancaire. Cela correspond à 4 mensualités de 19,15 euros chacune.

Pour moins de 80 euros, vous avez donc une enceinte nomade dotée de basses profondes et équipée de la technologie Bluetooth. La Boom 3 de Ultimate Ears dispose d'une autonomie maximale de 15 heures et possède deux boutons de contrôle du volume. Grâce à l'indice de protection IP67, l'enceinte est protégée contre l'eau et la poussière et peut être immergée au cours d'une durée maximale de 30 minutes.

