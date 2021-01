Belle chute de prix sur la clé USB 3.1 SanDisk Ultra Fit de 512 Go, vite !

Besoin de libérer de l'espace de stockage issu d'un PC de bureau, d'un ordinateur portable ou d'un smartphone ? Profitez de ce bon plan Amazon qui permet d'acquérir la clé USB 3.1 SanDisk Ultra Fit de 512 Go à -42%.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Direction la plateforme française d'Amazon où le géant du commerce en ligne propose une belle chute de prix sur l'achat d'une clé USB 3.1 avec une grosse capacité de stockage.

Au cours d'une durée indéterminée, le site marchand permet en effet de se procurer la SanDisk Ultra Fit de 512 Go au prix de 68,33 euros au lieu de 116,99 euros ; soit une remise immédiate de près de 49 euros. Le tarif du produit étant supérieur à 25 euros d'achat, il n'y a aucuns frais de port supplémentaires pour une livraison à domicile.

Pour en revenir à la clé USB associée à ce deal, la SanDisk Ultra Fit (référence SDCZ430-512G-G46) embarque une interface USB 3.1 qui est 15 fois plus rapide qu'une clé USB 2.0 traditionnelle. Avec un design “Plug-and-Stay” compact, il est possible de connecter la clé USB à un ordinateur portable, à une tablette, à une TV, ou bien à un autoradio. Enfin, la SanDisk Ultra Fit dispose de vitesses de lecture allant jusqu'à 130 Mo/s, mesure 30 x 14 x 5 millimètres et a une garantie de 5 ans.