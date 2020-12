Belle baisse de prix sur le casque Bose QuietComfort 35 II sur Amazon

Si vous êtes à la recherche d’une bonne affaire sur le Bose QuietComfort 35 II, alors le bon plan qui va suivre va vous intéresser. Chez Amazon, sachez que l’excellent casque sans fil à réduction de bruit passe sous la barre des 200 euros. Une offre à ne pas rater !

Alors que l’AirPods Max d’Apple a été récemment dévoilé, le Bose QuietComfort 35 II profite d’une belle baisse de prix sur Amazon.

Pendant une durée indéterminée, le casque sans fil QuietComfort 35 II de la marque Bose est à 199,99 euros sur le site du géant du commerce en ligne ; soit près de 50 euros de moins par rapport à son prix conseillé. Seul le modèle argent du casque est proposé au tarif indiqué. Les frais de port sont bien évidemment offerts pour une livraison à domicile et il est possible de payer le produit en 4 fois sans frais par carte bancaire.

Concernant les principales caractéristiques du casque, le QuietComfort 35 II est essentiellement doté de la technologie de réduction de bruit. Equipé de l’assistant vocal de Google et d’Alexa, le casque sans fil répond à votre voix pour lancer de la musique, envoyer un SMS ou prendre un appel. On retrouve aussi une autonomie maximale de 20 heures grâce à sa batterie lithium-ion rechargeable. Pour terminer, l’appareil est livré avec un étui, un câble USB et un câble audio.