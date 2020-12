Belle baisse de prix les écouteurs Jabra Elite 65t pour Noël

Besoin d’une bonne paire d’écouteurs sans fil à un bon prix ? Pour Noël, Boulanger et Amazon vous donnent la possibilité de vous procurer les très bons Jabra Elite 65t sous les 80 euros. Focus sur ce nouveau bon plan !

Les fêtes de Noël arrivent dans quelques jours et deux sites marchands français proposent une belle réduction de prix sur l’achat des Elite 65t de la marque Jabra.

En effet, Boulanger et Amazon permettent à leurs clients de se procurer les fameux écouteurs sans fil aux tarifs respectifs de 79,99 euros et de 79 euros (au lieu de 129,99 euros). Avec ces revendeurs, vous êtes libres de choisir votre site e-commerce préféré. Pour information, les frais de port sont gratuits pour une livraison à domicile et Amazon suggère de payer le produit en 4 fois sans frais par carte bancaire.

À propos des caractéristiques, les écouteurs Jabra Elite 65t sont équipés de la technologie avancée à 4 microphones qui permet la suppression des bruits indésirables des appels. D’un poids de 72 grammes, la paire d’écouteurs (compatibles Bluetooth 5.0) dispose d’une autonomie maximale de 15 heures grâce à l’étui de chargement fourni. Une charge rapide de 15 minutes offre jusqu’à 1 heure d’autonomie. Grâce à l’indice d’étanchéité IP55, les écouteurs sont protégés contre la poussière et l’eau. Enfin, les accessoires sont fournis avec un câble micro USB, 3 paires d'embouts en silicone et un guide de démarrage rapide.

