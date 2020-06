Belle baisse de prix sur le Huawei P30, une offre à saisir maintenant !

Découvrez un nouveau bon plan smartphone ! Dans le cadre d’une offre promotionnelle, il est possible de se procurer le Huawei P30 sous les 380 euros. Toutes les informations à connaître sont à consulter dans la suite de l’article.

C’est le bon moment d’acheter le Huawei P30 ! Alors que la version Lite du smartphone est passée sous la barre des 200 euros, le P30 du constructeur chinois est à moins de 380 euros sur la plateforme commerciale Acheter sur Google.

Par l’intermédiaire du vendeur Darty, il est possible d’acquérir l’excellent téléphone à exactement 379,75 euros. Pour obtenir le tarif indiqué, il faudra cocher ou saisir le coupon PROMO5JUIN qui vous donne droit à 5% de réduction, au cours de l’étape du panier.

Disponible en trois coloris au choix (bleu aurore, nacré ou noir), le Huawei P30 est notamment doté d’un écran tactile Full HD+ de 6,1 pouces, d’un espace de stockage de 128 Go, d’une mémoire vive de 6 Go de RAM, d’un processeur HiSilicon Kirin 980 Octo-Core et d’une batterie de 3650 mAh avec charge rapide. Pour l’APN, le téléphone est équipé d’une triple caméra arrière de 40MP (f/1.8) + 16MP (f/2.2) + 8MP (f/2.4, AF) et d’une caméra avant de 32MP. Quant à la connectique, le Bluetooth 5.0, le port USB Type-C, le GPS, le NFC, le Wi-Fi et le lecteur d'empreintes digitales sont essentiellement de la partie.