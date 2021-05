Bbox Fit à 9,99 € par mois : profitez de la fibre à petit prix !

Envie de souscrire un abonnement internet Fibre pas cher ? En ce moment et jusqu'au 2 juin 2021, Bouygues Telecom propose une offre permettant de s'abonner à la Fibre pour 9,99 € par mois pendant 12 mois puis 29,99 € par mois à l'issue de la période promotionnelle.

En réponse à l'offre Fibre SFR à 10 €, Bouygues Telecom lance à son tour un abonnement internet pas cher. Ainsi jusqu'au 2 juin 2021, l'opérateur propose la Bbox Fit Fibre à seulement 9,99 € par mois aux nouveaux clients sous réserve d’éligibilité en zone dégroupée ou en fibre jusqu’au domicile et de raccordement.

L'offre est soumise à un engagement de 12 mois après lesquels le tarif mensuel passe à 29,99 €. Rien ne vous empêche cela dit de résilier à la fin de la période d'engagement pour vous tourner vers une offre plus avantageuse. Sur la période promotionnelle concernée, c'est donc une économie de 240 € que vous réalisez.

Pour en venir aux services inclus, on retrouve un accès Internet haut débit avec des débits descendants pouvant atteindre jusqu'à 300 Mb/s et des débits montants jusqu'à 200 Mb/s. Des vitesses jusqu’à 15 fois plus rapide que l’ADSL. La location de la Bbox Fit est incluse dans le tarif mais vous pouvez si vous le souhaitez également commander un répéteur Wi-Fi 5 en option.

En terme de téléphonie, vous bénéficier des appels illimités vers fixes en France et plus de 110 pays jusqu’à 199 correspondants différents (au-delà : facturés hors forfait). De plus, vous pouvez profiter de trois mois d'abonnement au service de streaming musical Spotify Premium par simple demande. Enfin, les frais de mise en service sont facturés à hauteur de 48 € et les frais de résiliation dans le cas d'un changement d'opérateur à 59 €. Pour ces derniers, Bouygues Telecom vous les remboursent à hauteur de 100 €.