Battlefield 5 pour PS4 est à seulement 11,99€ : dépêchez-vous pour en profiter !

Si vous cherchez Ă vous procurer Battlefield 5 sur PS4 Ă un très bon prix, alors ce bon plan va vous intĂ©resser ! En effet, le jeu signĂ© Electronic Arts fait l’objet d’une remise de 81% chez Boulanger. Il est affichĂ© Ă seulemment 11,99 euros.

En cette pĂ©riode de fĂŞtes de fin d’annĂ©e, les enseignes françaises de high-tech cassent les prix de certains jeux vidĂ©o. C’Ă©tait le cas de Call of Duty Black OPS 4 qui Ă©tait vendu Ă 9 euros seulement chez Cdiscount.

Cette fois-ci, c’est Boulanger qui propose une rĂ©duction de 81% sur l’achat de Battlefield 5 pour PS4. Le cĂ©lèbre jeu vidĂ©o qui permet aux joueurs de revivre les batailles de la 2nde guerre mondiale est Ă 11,99 euros au lieu 64,99 euros sur le site marchand français. Pour Ă©viter de payer des frais de port supplĂ©mentaires, il est conseillĂ© de retirer gratuitement le produit en magasin Boulanger.

Sorti en novembre 2018 et classé PEGI 16+, Battlefield 5 « dépeint la Seconde Guerre mondiale comme jamais auparavant. Livrez des batailles multijoueur frénétiques et brutales aux côtés de votre escouade dans des modes imposants comme Grandes opérations et coopératifs comme Tir Groupé. Prenez part aux batailles méconnues de la Guerre avec les récits de guerre du mode solo. Combattez dans des environnements inédits et spectaculaires aux quatre coins du monde et découvrez le Battlefield le plus riche et le plus immersif à ce jour. Le jeu inclut désormais Firestorm, le battle royale réinventé pour Battlefield. »