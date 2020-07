Batteries externes : la solution pour des vacances tranquilles

Nous avons sélectionné pour vous quelques batteries externes, toujours pratiques pour recharger à tout moment son smartphone ou sa tablette, voire les deux. Selon les besoins, elles peuvent adopter différentes formes.

L’été est souvent synonyme de relâchement, d’insouciance, et on peut facilement oublier de mettre son smartphone à recharger pendant la nuit. Résultat, le lendemain, en plein journée, c’est la panne de batterie et il faut absolument trouver un moyen de la recharger. On est alors forcé de rester à proximité d’une prise électrique ou d’un ordinateur pendant un certain temps.

Une solution souvent sous-estimée consiste à se procurer une batterie externe, qui peut être emportée avec soi et utilisée à tout moment pour recharger les accus de n’importe quel appareil mobile. Car en plus d’un smartphone ou d’une tablette, nombreux sont les périphériques équipés d’une batterie : casque Bluetooth, écouteur sans fil, enceinte Bluetooth, drone, caméra d’action, etc.

Voici une petite sélection, qui illustre la grande diversité de batteries que l’on peut trouver chez les différents vendeurs en ligne :

VOOE Batterie Externe Chargeur Solaire 26 800 mAh

Pour rester en camping ou partir en trekking, cette batterie peut rendre de nombreux services, grâce à sa très grande capacité de 26 800 mAh. Elle peut en effet être utilisée pour recharger plusieurs jours de suite un seul smartphone, ou pour en recharger plusieurs. D’autant qu’elle est dotée de deux ports USB de type A de 2,1 A. Cerise sur le gâteau, elle se recharge même toute seul, par l’intermédiaire de ses panneaux solaires. Elle est également antichoc et résiste à l’eau et à la poussière.

Luvfun Power Bank 10 000 mAh

Si vous ne désirez pas être trop encombrés par une batterie externe, qui va de plus alourdir considérablement votre sac, ce modèle – beaucoup plus compact que le précédent – permet tout de même de recharger un smartphone trois à quatre fois, puisque sa capacité est de 10 000 mAh. Elle peut même recharger deux appareils simultanément, grâce à ses deux ports USB. Et quatre voyants permettent de connaître le niveau de charge restant d’un simple coup d’oeil.

Docooler 3 000 mAh Power Bank

Grâce à cet accessoire original, vous pouvez, mesdames, à la fois rester élégantes et garder un smartphone pleinement fonctionnel jusqu’au bout de la nuit. Ses deux miroirs permettent de faire une retouche de maquillage, tandis que sa batterie de 3 000 mAh est suffisante pour redonner rapidement à son smartphone quelques dizaines de minutes, voire quelques heures d’autonomie. Une entrée micro USB permet de recharger ce miroir / batterie en 2 à 3 heures.