Offre de choc sur la batterie sans fil 10 000 mAh Samsung charge rapide (via ODR)

Besoin d’une batterie externe de secours ? Un bon plan Cdiscount permet de s’équiper de la batterie sans fil 10 000 mAh Samsung charge rapide coloris rose gold à petit prix. C’est en cumulant une remise immédiate de 29 € avec une offre de remboursement différé de 20 € qu’il est possible de l’avoir pour 10.99 €.

Envie de vous équiper d’une batterie de secours pour votre smartphone ou tout autre appareil ? Le bon plan Cdiscount qui suit pourrait vous plaire : la batterie externe Samsung EB-U1200C 10000 mAh coloris rose gold est proposée à 30.99 € au lieu de 59.99 € grâce à une réduction immédiate de 29 €. Cumulée avec une ODR de 20 € son prix de revient passe à seulement 10.99 €.

Pour en bénéficier, vous devez une fois votre achat effectué, suivre les instructions présentes dans les conditions générales de l’offre. Vous recevrez votre remboursement par virement bancaire dans un délai de 10 semaines (à compter de la date limite d’envoi des dossiers). L’ODR court jusqu’au 30 juin 2020.

Cette batterie sans fil Samsung d’une capacité de 10 000 mAh a l’avantage d’être compatible charge rapide avec les smartphones disposant de la certification Qi. Elle embarque un port USB-C et un port USB-A ainsi qu’un port entrée et sortie 15V-5V. On retrouve également un indicateur LED permettant d’avoir un rapide aperçu sur le niveau de batterie restant. Facilement transportable, elle propose un design fin, léger et élégant et a des dimensions de 15 x 7.1 x 1.4 cm pour un poids de 234 grammes.

