Batterie externe sans fil Samsung pas chère : elle est de retour à moins de 10€

Au travail, lors d'un déplacement ou durant une soirée avec ses proches, il arrive parfois d'être à court de batterie lorsqu'on utilise beaucoup son smartphone. Pour pallier à ce problème, sachez qu'il existe la batterie externe sans fil Samsung qui est de retour à moins de 10 euros.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

De plus en plus de smartphones de la marque Samsung sont compatibles avec la technologie charge rapide. Pour ce faire, le géant coréen a conçu une batterie externe sans fil à induction qui peut charger des terminaux très rapidement.

La batterie en question qui est proposée par Cdiscount dans un coloris Silver est vendue à 9,99 euros au lieu de 29,99 euros. La réduction de 20 euros se fait par l'intermédiaire une offre de remboursement valable jusqu'au 31 décembre 2020 inclus. L'ensemble des conditions de l'ODR sont à retrouver ici. Pour information, il n'y a aucuns frais de port supplémentaires pour une livraison à domicile ou pour un retrait en point relais.

À propos de la batterie sans fil Samsung (référence EB-U1200C), elle dispose d’une capacité de 10 000 mAh et est compatible charge rapide avec les smartphones dotés de la certification Qi. Elle est équipée d'un port USB-C, d'un port USB-A, d'un port entrée et sortie 15V-5V et d'un indicateur LED pour avoir un oeil sur le niveau de batterie restant. Pour terminer, la batterie mesure 15 x 7.1 x 1.4 cm et affiche un poids de 234 grammes.

À voir aussi : notre guide d'achat sur les meilleures batteries externes en 2020