La batterie externe sans fil Samsung 10A de retour à petit prix chez Cdiscount

Voici une bonne affaire pour les possesseurs d'un smartphone de la marque Samsung ! Si vous recherchez une batterie externe sans fil pour recharger rapidement votre appareil, alors ce bon plan est fait pour vous. La Samsung 10A est en effet de retour à petit prix chez Cdiscount.

Certains d'entre vous possèdent des smartphones Samsung qui sont, la plupart du temps, à court de batterie en fin de journée. Pour un chargement rapide, il existe la batterie externe sans fil Samsung 10A qui est à moins de 10 euros.

Cet accessoire du constructeur coréen disponible dans un coloris gris est effectivement à 9,99 euros au lieu de 29,99 euros sur le site Cdiscount. La réduction de 20 euros se fait via une offre de remboursement valable jusqu'au mercredi 30 septembre 2020 inclus. Toutes les conditions de l'ODR sont à consulter ici. Pour information, une carte SIM Cdiscount Mobile qui est ajoutée directement dans le panier est offerte pour tout achat de la batterie. Il est possible de retirer la carte si elle ne vous intéresse pas. Du côté des frais de port, ils sont offerts pour une livraison de la batterie à domicile ou en point relais. En général, il faut compter 3 voire 5 jours pour réceptionner le produit. Si le délai de livraison n'est pas satisfaisant, il existe le programme CDAV qui permet d'avoir la livraison express et gratuite. En ce moment, le service de Cdiscount est à seulement 8 euros la première année.

Pour en revenir à la batterie sans fil Samsung, elle dispose d’une capacité de 10 000 mAh. La batterie est compatible charge rapide avec les smartphones équipés de la certification Qi. Elle possède un port USB-C, un port USB-A, un port entrée et sortie 15V-5V et un indicateur LED pour avoir un rapide aperçu sur le niveau de batterie restant. Enfin, l'accessoire a des dimensions de 15 x 7.1 x 1.4 cm et affiche un poids de 234 grammes.

