Une batterie externe sans fil charge rapide à induction Samsung à seulement 10€ (via ODR)

Superbe affaire chez Cdiscount oĂą il est possible de se procurer une batterie externe sans fil charge rapide Ă induction Samsung Ă seulement 10 euros, par l’intermĂ©diaire d’une offre de remboursement. On vous explique comment bĂ©nĂ©ficier de l’offre dans cet article.

AffichĂ©e Ă 29,99 euros sur le site de Cdiscount, la batterie externe sans fil charge rapide Ă induction Samsung fait l’objet d’une offre de remboursement diffĂ©rĂ© de 20 euros (Ă valoir jusqu’au 31 mars 2020). Ă€ l’issue du remboursement, elle revient Ă exactement 9,99 euros.

Pour en profiter, il suffit de constituer un dossier et de remplir les conditions requises afin de bénéficier du remboursement. Il faut également imprimer la date de commande présente sur la facture d’achat et la joindre à votre dossier. Si celui-ci est envoyé avant le 15 avril 2020 inclus et respecte toutes les conditions de l’opération, le remboursement sera alors effectué par virement bancaire dans un délai de 3 semaines (à compter de la date limite d’envoi des dossiers).

Après avoir évoqué les conditions de l’offre, revenons-en aux caractéristiques de l’accessoire.

Disponible dans un coloris argenté, la batterie Samsung mesure 7,08 x 14,99 x 1,5 cm et pèse 234 grammes. Compatible avec les Samsung Galaxy S10, S10 Enterprise Edition, S10+, S10e et S10e Enterprise Edition, elle est dotée d’un indicateur LED permettant de voir le niveau de charge. Elle bénéficie aussi de la technologie Fast Charge et est fournie avec un câble USB-C.