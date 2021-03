Améliorez le son de votre TV avec cette barre de son Samsung à prix réduit

Si vous avez l'intention d'améliorer le son de votre téléviseur avec l'achat d'un système audio pas trop cher, sachez qu'il est possible d'acquérir la barre de son Samsung HW-T420 à 109 euros grâce à une offre de remboursement. Toutes les informations à connaître sont à consulter dans la suite de l'article.

C'est Electro Dépôt qui propose un bon plan consacré à l'univers des barres de son. Actuellement, la Samsung HW-T420 est à 129 euros sur le site en ligne spécialisé notamment dans le domaine du high-tech.

Jusqu'au dimanche 21 mars 2021 inclus, la barre de son en question fait l'objet d'une offre de remboursement de 20 euros. Avec cette ODR, dont les conditions sont à consulter ici, la Samsung HW-T420 affiche un prix de revient à 109 euros.

Idéal pour transformer votre salon en salle de cinéma, le système audio Samsung HW-T420 est composé d'une barre de son et d'un caisson de basses. La barre est pourvue de la fonction Surround Sound Expansion qui vous plongera dans un son à 360 degrés. Au niveau de la connectivité, on retrouvera le Bluetooth 4.2, un port USB 2.0, une entrée optique et une entrée audio analogique Jack.

