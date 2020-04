Une barre de son 2.1, Dolby Digital et DTS intégrés à moins de 200 € ? Oui, ça existe via ce bon plan Darty !

A la recherche d’une barre de son pour votre TV ? Darty propose en ce moment un bon plan de se procurer la barre de son Denon DHTS316 Ă 189.99 € au lieu de 279.99 € soit une rĂ©duction de 32%. De plus, pour son achat, vous bĂ©nĂ©ficiez de 4 mois d’abonnement Deezer Premium+ offerts.Â

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Voici un bon plan intĂ©ressant pour les personnes voulant s’Ă©quiper d’une barre de son performante pour leur TV. La Denon DHTS316 habituellement proposĂ©e Ă 279.99 € fait actuellement l’objet d’une rĂ©duction de 32% sur le site de Darty. Il est ainsi possible de l’avoir sous la barre des 200 euros, Ă plus exactement 189.99 €. Cette barre de son 2.1 est livrĂ©e avec un caisson de basses sans fil vous permet de bĂ©nĂ©ficier de basses profondes et riches durant le visionnage de vos films, musiques et Ă©missions prĂ©fĂ©rĂ©es.

IntĂ©grant deux haut-parleurs mĂ©dium, des haut parleurs d’aigus nets et dĂ©taillĂ©s, la DHTS316 vous offre une excellente qualitĂ© sonore. Elle embarque un mode Virtual surround qui reproduit de façon rĂ©aliste un son home cinĂ©ma immersif grâce aux technologies qu’elle intègre, Ă savoir : Dolby Digital et DTS Decoding ce, directement depuis un Blu-ray, un DVD, une source DVB et d’autres sources surround encodĂ©es.

DotĂ©e de la technologie sans fil Bluetooth, vous pouvez facilement Ă©couter vos morceaux de musicaux favoris directement depuis votre smartphone, tablette, ou tout autre appareil compatible. Elle a des dimensions de 90 cm de largeur, 8.2 cm de profondeur et 8.2 cm de hauteur et peut ĂŞtre installĂ©e sur un mur grâce au gabarit d’installation fournit.

A voir : Meilleures barres de son pour TV : quel modèle acheter en 2020 ?