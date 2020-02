La banque en ligne Boursorama Banque propose jusqu’au 27 fĂ©vrier 2020, pour toute ouverture d’un compte, 130 € offerts. Quelques conditions sont Ă respecter pour pouvoir en profiter. Un bon plan qui mĂ©rite que l’on s’y attarde dessus. Explications.Â

Banque en ligne : jusqu’à 110 € offerts pour l’ouverture d’un compte Boursorama Banque

Voilà une offre plutôt très alléchante que propose donc la banque en ligne Boursorama Banque. Première banque en ligne en France avec plus de 1.5 millions de clients, Boursorama mets les bouchées doubles .

Pour toute nouvelle ouverture de compte bancaire individuel ou joint Boursorama Banque (en-dehors de toute ouverture d’un compte titres ou d’une Assurance-vie et hors Boursorama PRO) assortie d’une demande concomitante de carte bancaire Visa Classic ou Visa Premier (hors carte Visa Classic de l’offre Welcome), la banque en ligne vous offre jusqu’à  110 €, crédités directement sur votre compte bancaire.

La demande d’ouverture de compte est rĂ©servĂ©e Ă tout nouveau client.



les avantages clients Boursorama Banque sont nombreux :

Cartes bancaires gratuites

Services courants gratuits : tenue de compte, retraits et paiements en euros en France et à l’étranger, prélèvements et virements en euros et en ligne en France et en zone SEPA (28 membres de l’UE + Norvège, Liechtenstein, Islande, Suisse et Monaco)…

Une offre simple, complète et 100 % mobile

Boursorama Banque : élue banque en ligne la moins chère

En plus d’avoir Ă©tĂ© Ă©lue banque la moins chère pour la dixième annĂ©e consĂ©cutive, Boursorama Banque et aussi la première banque accessible Ă la voie grâce Ă l’assistant Google. Vous pouvez en quelques secondes, consulter votre solde, vos dernières opĂ©rations bancaires et virements directement avec l’assistant vocal.

Le service gratuit EasyMove permet de facilement changer votre domiciliation bancaire en très peu de temps. Boursorma Banque s’occupe de tout et joint votre nouveau RIB Ă tous les organismes concernĂ©s (EDF, tĂ©lĂ©phone, impĂ´ts, mutuelle.) en quelques clics.Retrouvez plus d’informations sur cette offre et les services qu’elle comprend directement sur le site de la banque en ligne.