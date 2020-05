Offrez-vous une balance connectée Withings Body à prix cassé grâce à ce bon plan

Vous avez pris quelques kilos pendant le confinement et souhaitez retrouver votre poids idéal en achetant une balance connectée ? En ce moment, Amazon propose à ses membres la Withings Body à prix cassé.

Après le deal sur l’iPhone XS, Amazon a dĂ©cidĂ© de casser le prix de la balance connectĂ©e Withings Body.

Très connu auprès des membres du gĂ©ant du commerce en ligne (avec une note moyenne de 4,4 sur 5 sur plus de 1100 avis), le pèse-personne disponible dans un coloris blanc est vendu actuellement au tarif de 39,99 euros au lieu de 59,95 euros. Comptez 8 euros supplĂ©mentaires pour le modèle noir du produit. Ă€ propos des frais de port, ils sont offerts pour une livraison Ă domicile puisqu’il s’agit d’un article dont le montant est supĂ©rieur Ă 25 euros d’achats.

Avec la Withings Body, suivez l’Ă©volution de votre IMC et de votre poids directement sur l’Ă©cran de la balance et suivez la croissance de vos proches avec le Mode BĂ©bĂ© et le Mode Grossesse. Montez sur la balance et dĂ©couvrez le bulletin mĂ©tĂ©o de votre rĂ©gion pour planifier votre journĂ©e. L’objet connectĂ© dispose de la reconnaissance automatique de profil et de l’enregistrement des mesures de 8 personnes diffĂ©rentes, en toute confidentialitĂ©. Vous avez aussi la possibilitĂ© de sauvegarder automatiquement toutes les mesures dans l’application Health Mate via Wi-Fi ou Bluetooth (iOS8+ et Android 5+).

