Forfait mobile et internet : RED by SFR baisse les prix !

Vous cherchez Ă la fois un forfait mobile et un abonnement Internet haut dĂ©bit pas trop chers ? Alors vous ĂŞtes au bon endroit. Pendant une pĂ©riode limitĂ©e, l’opĂ©rateur RED by SFR propose Ă ses nouveaux clients de faire des Ă©conomies sur deux offres.

Forfait mobile 60 Go à 14 € par mois vie

Jusqu’au lundi 6 avril 2020 inclus, vous avez la possibilitĂ© de profiter d’un forfait mobile 60 Go Ă 14 € par mois Ă vie et sans engagement. Ă€ l’inverse de certains de ses concurrents, RED by SFR n’augmente pas le prix au bout d’un an. Le tarif est donc fixe.

Le forfait en question inclut 60 Go d’internet (4G, 3G) en France métropolitaine, 8 Go d’internet en Union Européenne / DOM, les appels illimités 7j/7 vers tous les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte) depuis la France métropolitaine, les SMS et MMS illimités 24h/24 vers tous les opérateurs en France métropolitaine depuis la France métropolitaine et les appels, SMS et MMS illimités en Union Européenne / DOM et depuis ces mêmes destinations.

Enfin, la carte SIM est facturĂ©e au prix de 10 euros en une seule fois pendant l’Ă©tape de la commande et vous pouvez garder votre numĂ©ro de mobile actuel.

Abonnement Internet fibre THD à 23 € par mois à vie

En plus du forfait mobile, RED by SFR vous permet de bĂ©nĂ©ficier d’une connexion internet fibre très rapide pour 23 euros par mois, sans engagement et aussi Ă vie. Si vous n’ĂŞtes pas Ă©ligible Ă la fibre, il existe une offre ADSL Ă 16 euros par mois, valables jusqu’au lundi 13 avril 2020.

Cet abonnement inclut l’option dĂ©bit plus (vitesse de tĂ©lĂ©chargement jusqu’à 1 Gb/s en download et jusqu’à 400 Mb/s en upload), des appels illimitĂ©s vers les mobiles en France mĂ©tropolitaine et les DOM TOM (hors Mayotte), la prĂ©sentation du numĂ©ro, la messagerie sur email et la messagerie vocale.

Ă€ l’issue de la souscription, le nouveau client recevra une box Ă©quipĂ©e de 2 ports USB et de 4 ports Ethernet. SFR propose aussi des options comme le dĂ©codeur TV avec 35 chaĂ®nes pour 2 euros par mois ou 4 euros par mois pour 100 chaĂ®nes. Des frais de mise en service pour tout nouvel abonnement et des frais de rĂ©siliation sont respectivement appliquĂ©s Ă 29 euros et 49 euros.

