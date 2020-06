Jolie baisse de prix sur le très bon Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Vous avez l’intention de vous procurer prochainement le Redmi Note 9 Pro ? Chez Amazon, sachez qu’il est possible d’acquérir le smartphone de Xiaomi sous les 250 euros. Focus sur cette nouvelle bonne affaire !

Le très bon Xiaomi Redmi Note 9 Pro vous a tapé dans l’oeil et vous voulez l’acheter en promotion ? Cela tombe puisque ce bon plan est fait pour vous.

Au cours d’une durée indéterminée, le smartphone de chez Xiaomi est au prix de 249,99 euros au lieu de 279 euros sur Amazon France ; soit une remise de près de 30 euros de la part du site marchand. Les frais de port sont bien sûr offerts pour une livraison du produit à domicile.

Disponible en trois coloris au choix (gris de minuit, vert forêt et blanc polaire), la version Pro du Redmi Note 9 est équipée d’un écran de 6,67 pouces (définition de 2400 x 1080 pixels), d’un processeur Qualcomm Snapdragon 720G, d’une mémoire vive de 6 Go de RAM, d’un espace de stockage de 64 Go (extensible jusqu’à 512 Go), d’un capteur principal de 64 + 8 + 5 + 2 MP, d’un capteur selfie de 16 MP et d’une batterie de 5020 mAh supportant la charge rapide. Pour la connectique, on retrouve notamment un port USB Type-C et un capteur d'empreintes latéral.