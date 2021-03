Baisse de prix sur le Xiaomi Redmi Note 10 chez Cdiscount

Si vous avez besoin d'un smartphone assez récent et pas trop cher de la marque Xiaomi, alors l'offre qui va suivre va sûrement vous intéresser. Sur le site Cdiscount, le Redmi Note 10 passe sous la barre de 190 euros pendant une durée limitée.

Poursuivons notre série de bons plans associée aux smartphones de la gamme Redmi de Xiaomi chez Cdiscount. Après le Redmi Note 8 Pro, c'est au tour du Redmi Note 10 de faire l'objet d'une baisse de prix.

Vendu au prix initial de 199,90 euros, le Xiaomi Redmi Note 10 disponible en plusieurs coloris au choix voit son tarif diminuer à 189,90 euros sur le site e-commerce français. Pour avoir la réduction de 10 euros, il suffit d'appliquer le coupon 10EUROS au cours de l'étape de la commande. Et pour information, la livraison est offerte si la réception du produit à domicile est choisie.

Considéré comme un smartphone milieu de gamme, le Redmi Note 10 de Xiaomi est un téléphone qui est équipé d'un écran AMOLED DotDisplay de 6,43 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels, d'un processeur Qualcomm Snapdragron 678, d'une batterie de 5000 mAh, d'un espace de stockage de 128 Go et du système d'exploitation mobile Android 11. La partie photo est composée d'une quadruple caméra de 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP et d'une caméra frontale de 13 MP.