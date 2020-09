Le très bon Xiaomi Poco F2 Pro (5G) en baisse de prix chez Electro Dépôt

Vous souhaitez vous faire plaisir en vous procurant le Xiaomi Poco F2 Pro à un bon prix ? Electro Dépôt permet d’acheter en promotion le smartphone de la marque chinoise dans sa version 5G. Focus sur ce nouveau bon plan.

L’enseigne de high-tech Electro Dépôt propose sur son site internet le très bon Xiaomi Poco F2 Pro (modèle 5G) dans un coloris gris au prix exact de 499,98 euros au lieu de 599,98 euros. La remise de 100 euros est effectuée automatiquement et est visible sur la fiche produit.

À titre d’information, pour éviter de payer des frais de port supplémentaires, il est conseillé de retirer gratuitement le smartphone en magasin-dépôt. Sinon, pour 1 euro de plus, il est possible d’aller chercher le smartphone en point retrait ou de le réceptionner à domicile.

En ce qui concerne les caractéristiques du smartphone, le Xiaomi Poco F2 Pro est équipé d’un écran Super AMOLED FHD+ de 6,67 pouces (définition de 2400 x 1080 pixels), d’un processeur Qualcomm Snapdragon 865, d’une mémoire vive de 8 Go de RAM, d’un espace de stockage interne de 256 Go (non extensible), d’un appareil photo arrière de 63 MP + 13 MP + 5 MP + 2 MP, d’un appareil photo avant de 20 MP et d’une batterie de 4700 mAh. Le tout tourne sous le système d’exploitation mobile Android 10. Pour la connectique, on retrouve notamment le Bluetooth 5.1, le WiFi 6, le port USB-C et une prise Jack 3,5 mm. Pour en savoir plus sur le smartphone, n’hésitez pas à consulter notre article consacré au test du Xiaomi Poco F2 Pro.