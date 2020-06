Fnac : jolie baisse de prix sur le Xiaomi Mi Note 10 !

Vous voulez acquérir le superbe Mi Note 10 ? Sur le site de Fnac, sachez qu’il est possible de vous procurer le smartphone de Xiaomi sous les 400 euros. Tous les détails de l’offre sont à consulter dans la suite de l’article.

L’excellent Xiaomi Mi Note 10 vous a séduit et vous voulez l’acheter à prix réduit ? Cela tombe bien car ce bon plan va fortement vous intéresser.

Pendant une durée indéterminée, le smartphone du constructeur chinois est au tarif de 499 euros au lieu de 599 euros à la Fnac ; soit une réduction de 100 euros de la part du site marchand. Le prix de revient du téléphone peut descendre à 399 euros grâce à une offre de reprise sur un ancien smartphone et en choisissant le retrait en magasin lors de l’achat. À titre d’information, seuls les smartphones en état d’usage correct (sans casse ni dégradation), avec batterie en état de marche et les accessoires inhérents à leur fonctionnement seront repris.

Disponible en trois coloris au choix (noir minuit, vert boréal et blanc glacier), le Mi Note 10 de Xiaomi est équipé d’un écran AMOLED de 6,47 pouces (définition de 2340 x 1080 pixels), d’un processeur Qualcomm Snapdragon 730G, d’une mémoire vive de 6 Go de RAM, d’un espace de stockage de 128 Go, d’un appareil photo de 108 MP et d’une batterie de 5260 mAh. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre article consacré au test du Xiaomi Mi Note 10.