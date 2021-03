Profitez d'une baisse de prix sur les MacBook Air, MacBook Pro et iPad Air 2020 chez Cdiscount à l'occasion d'une opération commerciale organisée par le site marchand. Pendant quelques heures seulement, les trois produits d'Apple peuvent vous faire économiser jusqu'à 200 euros.

Dans le cadre d'une opération baptisée “Les journées exceptionnelles Apple. 72h à ne pas manquer”, Cdiscount a dévoilé trois codes promotionnels qui permettent de bénéficier d'une réduction maximale de 200 euros sur les MacBook Air, MacBook Pro et iPad Air 2020 de la marque à la pomme.

Les coupons de réduction sont les suivants : 50APPLE, 100APPLE ou 200APPLE. Avec ces codes à saisir au cours de l'étape du panier, vous pourrez donc avoir respectivement 50, 100 et 200 euros de remise sur les modèles 2020 des tablettes et des PC portables de la firme de Cupertino.

Disponible dans sa version 64 ou 256 Go, l'iPad Air 2020 dispose notamment d'un écran de 10.9″ à rétroéclairage par LED avec une résolution de 2360 x 1640 pixels (264 ppi), de la puce A14 Bionic et d'une batterie lui permettant d'être autonome pendant 10 heures. De son côté, le MacBook Air 2020 est essentiellement doté d'un écran Retina rétroéclairé par LED de 13,3 pouces avec la technologie IPS et une résolution native de 2 560 x 1 600 pixels à 227 pixels par pouce, d'une puce M1, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM et d'une batterie en Lithium-polymère pour une autonomie de 18 heures. Enfin, le MacBook Pro 2020, qui est également conçu à l'aide de l'architecture ARM, embarque surtout un processeur jusqu'à 2,8 fois plus rapide que la génération précédente.