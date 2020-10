Belle baisse de prix sur le Samsung Galaxy Note 10 Lite

Vous avez l'intention de vous procurer prochainement le Galaxy Note 10 Lite à un bon prix ? Sachez que le très bon smartphone de chez Samsung passe sous la barre des 385 euros pendant quelques heures seulement chez Rue du Commerce. Toutes les informations à savoir sont à consulter dans la suite de l'article.

Jusqu'à ce soir, le smartphone du géant coréen voit son tarif diminuer à exactement 384 euros grâce au coupon AUTOMNE qui doit être saisi durant l'étape du panier. Pour information, le code promotionnel est valable dans la limite des 1000 premières commandes et les frais de port sont gratuits pour une livraison à domicile ou pour un retrait en point relais.

Pour en revenir au Galaxy Note 10 Lite, le téléphone de Samsung a été dévoilé au grand public à la fin de l'année 2019. Le smartphone qui est livré avec un S-Pen est équipé d'un écran Super AMOLED Infinity-O Full HD+ de 6,7 pouces (avec une définition de 2400 x 1080 pixels), d'un processeur Exynos 9810, d'une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go (extensible jusqu'à 512 Go via une carte microSD non fournie), d'une batterie de 4500 mAh et du système d'exploitation mobile Android.

La partie photo est assurée par un triple capteur principal de 12 MP + 12 MP + 12 MP et par un capteur avant de 32 MP. Enfin, du côté de la connectique, on retrouvera essentiellement un port USB-C, le NFC, le réseau LTE (dual SIM), le WiFi ac dual band, le Bluetooth 5.0 et le GPS (Glonass, Beidou, Galileo).