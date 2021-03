Belle baisse de prix sur le Lenovo Smart Clock Essential

Profitez d'une belle réduction de prix sur l'horloge intelligente Lenovo Smart Clock Essential chez trois revendeurs français. Actuellement, l'objet connecté en question passe sous les 35 euros. Nous faisons le point sur ce nouveau bon plan dans la suite de l'article.

L'édition 2021 des soldes d'hiver est terminée mais les bonnes affaires à l'approche des beaux jours du printemps se poursuivent avec ce bon plan consacré à un objet connecté.

Ainsi, la Fnac, Darty et Boulanger se sont associés pour proposer l'horloge intelligente Lenovo Smart Clock Essential à 34,99 euros au lieu de 49,99 euros ; ce qui fait une économie réalisée de 15 euros. À propos des frais de port, ils sont gratuits pour une livraison gratuite et vous êtes bien évidemment libres de choisir votre e-commerce français préféré.

La Lenovo Smart Clock Essential est une horloge intelligente qui est destinée à toutes les pièces de votre maison ou de votre appartement. Compatible avec l'assistant Google, vous aurez l'occasion de lui poser des questions, d'écouter de la musique, de contrôler vos appareils domestiques intelligents et bien plus encore. Au niveau des points forts, l'appareil dispose d'un écran LED de 4 pouces, du Bluetooth 5.0 et du Wifi.