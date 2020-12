Immortals Fenyx Rising profite d’une belle baisse de prix pour PS4, Xbox et Switch

À peine sorti et déjà en promotion ! Le jeu vidéo Immortals Fenyx Rising sur les plateformes PS4, Xbox et Switch fait l’objet d’une belle baisse de prix chez trois revendeurs français. Focus sur ce nouveau bon plan.

Il est possible de faire de bonnes affaires dans le domaine du jeu vidéo à moins de deux semaines de Noël. Nous avons récemment pu le voir avec ce lot de 3 jeux Nintendo Switch à un bon prix et cette belle offre sur la Nintendo Switch avec Animal Crossing.

Cette fois-ci, c’est Immortals Fenyx Rising qui profite d’une baisse de prix pour les joueurs équipés d’une PS4, d’une Xbox et d’une Switch. Le jeu en question est en effet vendu au prix de 39,99 euros sur les sites de Boulanger, de Cdiscount et de la Fnac. Vous êtes libres de choisir votre revendeur préféré.

Commercialisé en France au début du mois de décembre 2020, le jeu vous invite à incarner Fenyx, une demi-déesse ailée, dans sa quête pour sauver les dieux grecs et leur île d’un triste sort. Vous devrez combattre des créatures légendaires, maîtriser les pouvoirs des dieux et affronter Typhon, le plus redoutable Titan de la mythologie grecque. Pour vous donner l’eau à la bouche, voici le trailer de lancement.