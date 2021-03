Baisse de prix sur le stabilisateur DJI Osmo Mobile 3 chez Darty

Vous avez l'intention de filmer vos prochains souvenirs de vacances ou vos prochaines performances sportives ? Sachez que le stabilisateur DJI Osmo Mobile 3 pour smartphone est en baisse de prix chez Darty.

Pour ceux et celles qui sont à la recherche d'un stabilisateur performant pour leur smartphone, le bon plan Darty qui va suivre pourrait les intéresser.

Actuellement, le DJI Osmo Mobile 3 est à exactement 79,99 euros au lieu de 109 euros sur le site marchand ; ce qui fait une économie de 29 euros. Les frais de port sont gratuits dans le cas d'une livraison à domicile ou d'un retrait en magasin Darty.

L'Osmo Mobile 3 de DJI est un stabilisateur très léger (405 grammes) et pliable qui peut être utilisé pendant une durée maximale de 15 heures grâce à sa batterie d'une capacité de 405 mAh. L'accessoire est doté d'un port USB et d'un port USB Type C pour la recharge. Il peut aussi être utilisé pour recharger un smartphone puisqu'il fait office de batterie externe. Le stabilisateur embarque trois fonctionnalités principales comme le Panorama 3×3, le MotionLapse et l'Active Track 3.0. Il est compatible avec les smartphones de 62 à 88 mm de largeur et jusqu’à 9,5 mm d’épaisseur. Pour terminer, le DJI Osmo Mobile 3 est fourni avec un sac de rangement, une dragonne, un câble d’alimentation et 4 patins antidérapants.