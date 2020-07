Belle baisse de prix sur la Samsung Galaxy Watch Active chez Rue du Commerce

Besoin d’une montre connectée en promotion ? Profitez de ce bon plan pour vous procurer la Galaxy Watch Active qui fait l’objet d’une belle baisse de prix à l’occasion des soldes d’été 2020 chez Rue du Commerce. Focus sur cette nouvelle offre intéressante !

Au cours de cette période de bons plans des soldes d’été 2020, les objets connectés font partie des produits high-tech qui sont régulièrement en promotion. C’est le cas, par exemple, de la Watch Series 3 d’Apple à moins de 200 euros.

De son côté, la Samsung Galaxy Watch Active est vendue en soldes au tarif promotionnel de 130,99 euros chez Rue du Commerce dans un coloris vert émeraude. À propos de la livraison gratuite, seul le retrait du produit en Relais Colis est disponible.

Concernant les caractéristiques de la montre connectée, la Galaxy Watch Active de Samsung est dotée d’un écran Super AMOLED Full Color AOD (avec Gorilla Glass), de la certification IP68 (lui permettant d’être étanche jusqu’à 50 mètres), du Bluetooth 4.2 et du Wi-Fi b/g/n. Compatible avec les smartphones sous Android et sous iOS, la montre connectée est équipée de nombreuses fonctionnalités comme les SMS, les notifications des réseaux sociaux ou encore la consultation des appels, des e-mails et du calendrier.

