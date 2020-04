Grosse baisse de prix sur le Samsung Galaxy S10e

Voici un bon plan tĂ©lĂ©phonie destinĂ© Ă celles et ceux qui sont Ă la recherche du Galaxy S10e en promotion ! Le smartphone du constructeur Samsung fait l’objet d’une grosse baisse de prix sur trois boutiques en ligne.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN SUR SOSH

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN SUR ORANGE

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN CHEZ BOULANGER

Alors qu’il est toujours possible d’acquĂ©rir le Galaxy S9 sous la barre des 300 euros, les boutiques Sosh et Orange effectuent une autre vente flash sur l’achat du Galaxy S10e.

Grâce Ă une remise immĂ©diate de 100 euros, le tĂ©lĂ©phone voit respectivement son prix afficher Ă 449 euros (chez Sosh) et 449,90 euros (chez Orange). L’offre promotionnelle se termine le mercredi 6 mai 2020. Ă€ noter que le marchand Boulanger s’est alignĂ© sur le mĂŞme prix proposĂ© par l’opĂ©rateur Sosh.

Concernant ses caractĂ©ristiques principales, le Samsung Galaxy S10e est dotĂ© d’un processeur Exynos 9820 Octo-Core, d’un Ă©cran Infinity de 5,8 pouces (Super AMOLED, Full HD+, rĂ©solution de 1080 x 2280 pixels), du système d’exploitation mobile Android 9.0 Pie (surcouche Samsung One UI), d’une mĂ©moire vive de 6 Go de RAM, d’un espace de stockage de 128 Go (extensible jusqu’à 512 Go via microSDXC ) et d’une batterie de 3100 mAh compatible charge rapide. CĂ´tĂ© photo, le tĂ©lĂ©phone dispose d’un double capteur 12 + 16 MP et d’une camĂ©ra frontale de 10 MP. Concernant la connectivitĂ©, le NFC, le Bluetooth 5.0, le GPS, le Wi-Fi 802.11 ax/a/b/g/n/ac, le lecteur d'empreintes digitales latĂ©ral, la reconnaissance faciale et l’USB Type C sont notamment de la partie.

Ă€ voir aussi : Notre test sur le Samsung Galaxy S10e