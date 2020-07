Belle baisse de prix sur le Samsung Galaxy M31, le concurrent du Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Si vous voulez vous procurer un smartphone de chez Samsung sous les 240 euros, alors le bon plan qui va suivre va vous intéresser. Chez Amazon, le Galaxy M31 fait l’objet d’une belle baisse de prix pendant une durée indéterminée.

C’est donc sur la version française du site Amazon que les membres pourront acquérir le Samsung Galaxy M31 en promotion.

Affiché au prix conseillé de 289 euros, le smartphone de la marque coréenne voit son tarif diminuer à 239 euros ; soit une remise immédiate de 50 euros de la part du géant du commerce en ligne. Le prix du produit étant supérieur à 25 euros d’achat, il n’y a aucuns frais de port supplémentaires pour une livraison standard à domicile.

Disponible dans un coloris bleu, noir ou rouge, le Galaxy M31 de Samsung dont une partie de la fiche technique a été dévoilée à la fin de l’année 2019 est le concurrent direct du Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Le smartphone est équipé d’un écran Super AMOLED infinity-U FHD+ de 6,4 pouces (résolution de 2340 x 1080 pixels). Il est aussi doté d’un processeur Octa-core, d’une mémoire vive de 4 Go de RAM, d’un espace de stockage interne de 64 Go (extensible jusqu’à 512 Go via microSD) et d’une batterie de 6000 mAh de haute performance avec fonction de charge mobile rapide de 15 watts. Ce smartphone embarque aussi une caméra principale de 64MP, un caméra profondeur de 5MP, une caméra ultra large de 8MP et une caméra frontale de 32MP. L’ensemble tourne sous le système d’exploitation mobile Android 9.0.