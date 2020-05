Grosse baisse de prix pour le Samsung Galaxy A80, une offre à ne pas rater !

Voici une offre très intĂ©ressante chez Cdiscount en ce dĂ©but du mois de mai 2020 ! Actuellement, le Samsung Galaxy A80 fait l’objet d’une grosse baisse de prix de la part du site marchand. Focus sur ce nouveau bon plan.

Alors qu’il est encore possible de se procurer le Samsung Galaxy A51 en promotion, c’est au tour du Galaxy A80 du gĂ©ant corĂ©en d’ĂŞtre victime d’une chute de prix.

Le smartphone de Samsung est effectivement vendu Ă 349 euros sur Cdiscount. PlutĂ´t pas mal lorsque l’on sait qu’il Ă©tait Ă la base commercialisĂ© pour 549 euros. En ce qui concerne la livraison, les frais de port sont offerts pour un retrait du produit en point relais ou pour une rĂ©ception Ă domicile.

Disponible dans un coloris argentĂ©, le Samsung Galaxy A80 dispose d’un Ă©cran de 6,7 pouces (avec une dĂ©finition 2400 x 1080 pixels), du système d’exploitation Android Pie, d’un processeur Qualcomm Snapdragon 730, de 8 Go de RAM, de 128 Go d’espace de stockage, d’une connectivitĂ© Bluetooth 5.0, d’un port USB Type-C, d’une batterie de 3700 mAh, d’un lecteur d'empreintes digitales positionnĂ© sous l’écran, d’un capteur photo principal de 48 MP et d’un deuxième capteur photo de 8 MP.

